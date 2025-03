SUSTO

Foliã passa mal e Baiana System interrompe apresentação para pedir ajuda

Russo Passapusso e BNegão pediram sal aos donos de uma pastelaria na Av. Sete de Setembro

Larissa Almeida

Publicado em 1 de março de 2025 às 18:43

BaianaSystem interrompe apresentação para ajudar fã Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

A banda Baiana System está com o trio parado há cerca de cinco minutos, no início da noite deste sábado (1º). Uma pessoa passou mal no meio da pipoca e integrantes da banda decidiram parar para que ela pudesse receber os primeiros socorros. >

Do trio, Russo Passapusso e BNegão pediram sal aos donos de uma pastelaria na Av. Sete de Setembro. O responsável pelo estabelecimento imediatamente ajudou e, no momento, a foliã aguarda socorro do Corpo de Bombeiros.>

A banda faz sua última apresentação no Carnaval deste ano, no Circuito Osmar. Russo Passapusso, comandante do Navio Pirata, iniciou o desfile deste sábado (1º) pedindo proteção e convocando o público. "O trio é pequeno, mas o amor é grande. Vamos juntos", pediu o cantor.>

A música que acompanhou o trio nos primeiros movimentos foi 'Aruanda'. Na sequência, a banda pediu uma abertura e limpeza de caminhos com 'Alfazema'. A pipoca já havia começado a pular à essa altura, mas foi à loucura mesmo com 'Dia da Caça'.>