PIPOCA

Hoje tem Balacobaco: foliões aguardam trio de BaianaSystem no Campo Grande

Banda faz a última apresentação no Carnaval de Salvador 2025

Fãs de Baiana System se reuniram em torno do Navio Pirata desde o início da tarde, no Campo Grande. Neste sábado (1°), a banda faz a última apresentação no Carnaval de Salvador 2025 e recebe quatro convidados: Pitty, Vandal, BNegão e Ágatha Macêdo.>