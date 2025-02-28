BaianaSystem, Ivete e Bell: confira ordem e atrações deste sábado (29) no Carnaval de Salvador

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Esther Morais
Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 16:00
A Empresa Salvador Turismo (Saltur) divulgou a programação oficial do Carnaval de Salvador. A folia segue neste sábado (29) e no seu terceiro dia terá trios com BaianaSystem, Ivete e Bell Marques. As atrações e ordem das apresentações nos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Pelourinho) já podem ser conferidas abaixo.
Segundo a Saltur, estão incluídas tanto as atrações contratadas pela Prefeitura da capital quanto as do governo da Bahia.
Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 10h30
PIPOCA DOCE - CARLA PEREZ
HAPPY - FILHOS DE JORGE / TIO PAULINHO
TEEN GATAS E GATOS - BANDA PINOTE / KFUNÉ
IBEJI - BANDA IBEJI
TODO MENINO É UM REI - BANDA SAMBA COMUNIDADE / SAMBA R 9 / BANDA SAMBA TORORÓ
PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ - BANDA UNJIRA
TRIO DURVAL LELYS - BT - DURVAL LELYS
BLOCO DA SAUDADE - BANDA DA SAUDADE
DIDÁ - DIDÁ BANDA FEMININA
AS MUQUIRANAS - LA FÚRIA
TRIO TIMBALADA - ST - TIMBALADA
TRIO PAGODART - ST - PAGODART
TRIO GUIG GHETTO - BT - GUIG GHETTO
CANELIGHT
TRIO NAVIO PIRATA - ST - BAIANASYSTEM
BOLA CHEIA
TRIO SILVANO SALES - ST - SILVANO SALES
PROJETO ESPECIAL DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SANTO ANTONIO DE JESUS - APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS
BABY-LÉGUAS - EDU CASANOVA
TRIO TARGINO GONDIM - ST - TARGINO GONDIN
AS KUVITEIRAS - ZÉ PAREDÃO
TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - BANDA ARMANDINHO, DODÕ E OSMAR
ME DEIXA A VONTADE - CARLA CRISTINA
VEM SAMBAR - GRUPO REVELAÇÃO / EDUARDINHO FORA DA MIDIA
TRIO DEMOROU - ST - BANDA DEMOROU
BLOCO MALÊ DEBALÊ - BANDA MALÊ
MUZENZA - BANDA MUZENZA
TRIO BANDANA - BT - BANDANA
TRIO DO COMCAR - ST - NI SOARES
BLOCO DO CAJÁ - AH! CHAPA
TRIO EDU CASANOVA - ST - EDU CASANOVA
BANKOMA - BANDA AFRO BANKOMA
JAKÉ
AFINIDADE - SAMBA & SUOR
Q FELICIDADE - OS FAVORITOS / SIMONE RAYOS / OMO OBÁ E CONVIDADOS
MUNDO NEGRO - BANDA MUNDO NEGRO
FOUR DAYS
TRIO RICK RALLEY - ST - RICK RALLEY
ILÊ AIYÊ - BANDA BAND'AIYÊ
TRIO MADEIRADA DO ARROCHA - BT - MADEIRADA DO ARROCHA
MICROTRIO IVAN HUOL - BOLINHO DE ESTUDANTE
CORUJA - IVETE SANGALO
VUMBORA - BELL MARQUES
BLOCO EVA - BANDA EVA
NANA - LÉO SANTANA
BLOCO FISSURA - TOMATE
TIMBALADA - CARLINHOS BROWN
TÔ LIGADO - BLACKSTYLE
TRIO TONY SALLES - BT - TONY SALLES
TRIO ALOK - ALOK
O VALE - ALINNE ROSA
TRIO DA CULTURA - BT - MARGARETH MENEZES E CONVIDADOS: FAFÁ DE
BELÉM E PONGO
BLOCO SIRI COM TODY - TIERRY
BLOCO CHEIRO / YES - PAPAZONNI
TARRINDO DE Q
ALERTA PRIME - NELSON DO CAVACO / ENCONTRO DE BATUQUEIROS / DAVI DO SAMBA
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
TRIO BABY DO BRASIL - BT - BABY DO BRASIL
TRIO LUANA MONALISA - ST - LUANA MONALISA
MICROTRIO IVAN HUOL - BOLINHO DE ESTUDANTE
CORUJA - IVETE SANGALO
VUMBORA - BELL MARQUES
BLOCO EVA - BANDA EVA
NANA - LÉO SANTANA
BLOCO FISSURA - TOMATE
TIMBALADA - CARLINHOS BROWN
TÔ LIGADO - BLACKSTYLE
TRIO TONY SALLES - BT - TONY SALLES
TRIO ALOK - ALOK
O VALE - ALINNE ROSA
TRIO DA CULTURA - BT - MARGARETH MENEZES E CONVIDADOS: FAFÁ DE
BELÉM E PONGO
BLOCO SIRI COM TODY - TIERRY
BLOCO CHEIRO / YES - PAPAZONNI
TARRINDO DE Q
ALERTA PRIME - NELSON DO CAVACO / ENCONTRO DE BATUQUEIROS / DAVI DO SAMBA
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
TRIO BABY DO BRASIL - BT - BABY DO BRASIL
CicTRIO LUANA MONALISA - ST - LUANA MONALISA
Circuito Batatinha (Pelourinho), a partir das 16h
ACARÁ - BANDA ACARÁ
ALERTA MENTE NEGRA - BANDA ALERTA MENTE NEGRA
BLOCO GINGA E REMANDIOLA - BANDA BATERIA DO APACHE
BLOCO MUCUM'G - NONATO / SANSKEY N/ RODA DE SAMBA MUCUN'G
BLOCO REGGAE CABEÇA DE GELO - BANDA HEBERT RAHAN /TONY BAIANO/ WHOSGITON DO REGGAE
BLOCO SAMBETAO
CHABIS'C - BANDA CHABIS'C
CHEGOU A HORA - BANDA CHEGOU A HORA
CURUZU CITY - BANDA CURUZU CYTY
DANA-DANA DE COUTOS - BANDA DANA-DANA
É COM ESSE QUE EU VOU - A DEFINIR
FILHAS DE GANDHY - BANDA FILHAS DE GANDHY
FILHOS DE JHÁ - BANDA FILHOS DE JHA
FILHOS DE NANÃ - BANDA FILHOS DE NANÃ
FILHOS DE OGUN DE RONDA
KIZUMBA - BANDA AFRO KIZUMBA
KORIN NAGÔ - BANDA DE KORIN NAGÔ
LAROYÊ ARRIBA - BANDA LAROYÊ
MULHERES NA FOLIA - BANDA MULHERES NA FOLIA
MUTUÊ - BANDA MUTUÊ
O MANGUE - ROGERIO BAMBEIA
ORIOBÁ - BANDA ORIOBÁ
PAGODINHO - BANDA PAGODINHO
RODOPIÔ - BANDA RODOPIÔ / BANDA DA DIRETORIA
ROSA JAGUARICEMA - BANDA ROSA JAGUARICEMA
SAMBETÃO - BANDA SAMBETÃO
SWING DO PELO - BANDA SWING DO PELO
TAMBORES E CORES - BANDA TAMBORES E CORES
TEMPERO DE NEGRO - GRUPO FAZ COM SAMBA