PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Carnaval no Pelourinho: confira atrações e horários dos seis dias de folia

Gerônimo, Banda Mel e Márcia Freire farão shows gratuitos no circuito

Está na hora! O Carnaval começa nesta quinta-feira (27) e vai receber no Pelourinho mais de 150 atrações culturais durante os seis dias de festa. A programação contempla terá shows gratuitos nos largos, ruas e praças com artistas consagrados, como Mariene de Castro, Lazzo, Gerônimo Santana, Nelson Rufino e Teresa Cristina. >

No domingo de Carnaval, o Largo do Pelourinho vai ser palco de uma grande celebração, com a transmissão da cerimônia do Oscar 2025. A iniciativa vai celebrar o cinema brasileiro com uma grande torcida para o filme “Ainda Estou Aqui”, indicado em três categorias: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme.>