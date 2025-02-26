Léo Santana, Daniela Mercury e mais: confira ordem e atrações desta quinta (27) no Carnaval de Salvador

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Esther Morais
Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 05:20
A Empresa Salvador Turismo (Saltur) divulgou a programação oficial do Carnaval de Salvador. A folia começa na quinta-feira (27) e no seu primeiro dia terá trios com Léo Santana, Daniela Mercury e Xanddy. As atrações e ordem das apresentações nos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Pelourinho) já pode ser conferida abaixo.
Segundo a Saltur, estão incluídas tanto as atrações contratadas pela Prefeitura da capital quanto as do governo da Bahia.
ABERTURA OFICIAL DO CARNAVAL - CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS
PIPOCA MUDEI DE NOME - ST - MUDEI DE NOME
TRIO NAVIO PIRATA - TB - BAIANASYSTEM
TRIO LUIZ CALDAS -BT - LUIZ CALDAS
TRIO PAGODART - BT - PAGODART
TRIO XANDDY HARMONIA - ST - XANDDY HARMONIA
TRIO LÁ FURIA - ST - LA FÚRIA
A MULHERADA - BANDA A MULHERADA
TRIO RENANZINHO CBX - ST - RENANZINHO CBX
TRIO ESCANDURRAS - BT - ESCANDURRAS
TRIO GILMELANDIA - ST - GILMELANDIA
ALERTA GERAL - XANDE PILARES / DAVI DO SAMBA / SWING DE FORA
PAGODE TOTAL - É O TCHAN / SAMBA TRATOR
BLOCO DA CAPOEIRA / AFRO MANGANGÁ - TONHO MATÉRIA
BANKOMA - BANDA AFRO BANKOMA
TRIO UEL CANTOR - ST - UEL CANTOR
AMOR E PAIXÃO - NELSON RUFINO / BATIFUN / EDUARDINHO FORA DA MIDIA
TRIO GUIG GHETTO - BT - GUIG GHETTO
PROIBIDO PROIBIR - TERRA SAMBA / FUZUKDA / PAGODE DO NANNY / SAMBA DA NIEGA / DAN MOCIDADE / LUIS SIMPLESMENTE
FOGUEIRÃO - JORGE FOGUEIRÃO / RENATO DA ROCINHA / PAPARICO / ALAN DUDU / DINHO DA COMUNIDADE
SAMBA & FOLIA - PAGODE DO SEGREDO
TRIO DO COMCAR - ST - FERNANDO FERRAZ / POVO SANTO
SAMBATERRAMAR
TRIO RAFA E PIPO - BT - RAFA E PIPO
TRIO PIMENTA NATIVA - ST - PIMENTA NATIVA
TRIO LEVI ALVIM - ST - LEVI ALVIM
BABY-LÉGUAS - EDU CASANOVA
BLOCO DA QUINTA - BELL MARQUES
BLOCO FISSURA - FILHOS DE JORGE
BLOCO SIRI COM TODY - BANDA CHICA FÉ
TÔ LIGADO
UAU / CHA DA ALICE - BABADO NOVO
TRIO TIMBALADA - ST - TIMBALADA
TRIO PARANGOLÉ - ST - PARANGOLÉ
TRIO LEO SANTANA - ST - LÉO SANTANA
TRIO PSIRICO - ST - PSIRICO
TRIO TONY SALLES - ST - TONY SALLES
OS MASCARADOS - TATAU
UNIVERSITÁRIO - CAPITÃO GANCHO MARINHO
BLOCO CHEIRO / YES - BANDA CHEIRO
PROJETO ESPECIAL FREVO DA LUD - LUDMILLA
ARAKETU - BANDA ARAKETU
TRIO DANIELA MERCURY - BT - DANIELA MERCURY
TRIO VINA CALMON - ST - VINA CALMON
NOVA SAGA - DJ AKANI / MAKONNEM TA FARI E CONVIDADOS
TRIO THIAGO AQUINO - BT - THIAGO AQUINO
TRIO OH POLÊMICO - ST - OH POLÊMICO
BANANA REGGAE PIPOCA - PAPAZONNI / THOMÉ VIANNA
BIG BLOCO DO GUETO (BBG) - EU AMO
OS ANOS 80 - GRUPO MAQUINA DO TEMPO
ALÔ INTER - PATRULHA DO SAMBA
AFOXÉ BAIANA DO REINO DE OYA - COM AS BAIANAS
AFOXÉ DARAJU DE ODE - BANDA DARAJÚ DE ODE
BLOCO QUESTÃO DE GOSTO - BANDA QUESTÃO DE GOSTO
EXPRESSÃO NEGRA - BANDA EXPRESSÃO NEGRA
FILHOS DA FEIRA - BANDA FILHOS DA FEIRA
KORIN EFAN - BANDA KORIN EFAN
MALCOM X - BANDA MALCOM X
NOVA FLOR - BANDA KEBRA NAGAST
REGGAE A PAZ - BANDA REGGAE A PAZ
REGGAE AXUM - BANDA NAGAST
SAMBA NEGUINHO - BANDA SAMBA NEGUINHO
SAMBA NEGUINHO - NIVALDO TCHACO
TOMALIRA - BANDA TOMALIRA