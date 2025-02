PRIMEIRO DIA

Léo Santana, Daniela Mercury e mais: confira ordem e atrações desta quinta (27) no Carnaval de Salvador

Programação dos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Pelourinho) já foi divulgada

Esther Morais

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 05:20

Léo Santana é uma das atrações do primeiro dia de Carnaval Crédito: Paula Froes/CORREIO

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) divulgou a programação oficial do Carnaval de Salvador. A folia começa na quinta-feira (27) e no seu primeiro dia terá trios com Léo Santana, Daniela Mercury e Xanddy. As atrações e ordem das apresentações nos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Pelourinho) já pode ser conferida abaixo. >

Segundo a Saltur, estão incluídas tanto as atrações contratadas pela Prefeitura da capital quanto as do governo da Bahia.>

Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 15h30

ABERTURA OFICIAL DO CARNAVAL - CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS>

PIPOCA MUDEI DE NOME - ST - MUDEI DE NOME>

TRIO NAVIO PIRATA - TB - BAIANASYSTEM>

TRIO LUIZ CALDAS -BT - LUIZ CALDAS>

TRIO PAGODART - BT - PAGODART>

TRIO XANDDY HARMONIA - ST - XANDDY HARMONIA>

TRIO LÁ FURIA - ST - LA FÚRIA>

A MULHERADA - BANDA A MULHERADA>

TRIO RENANZINHO CBX - ST - RENANZINHO CBX>

TRIO ESCANDURRAS - BT - ESCANDURRAS>

TRIO GILMELANDIA - ST - GILMELANDIA>

ALERTA GERAL - XANDE PILARES / DAVI DO SAMBA / SWING DE FORA>

PAGODE TOTAL - É O TCHAN / SAMBA TRATOR>

BLOCO DA CAPOEIRA / AFRO MANGANGÁ - TONHO MATÉRIA>

BANKOMA - BANDA AFRO BANKOMA>

TRIO UEL CANTOR - ST - UEL CANTOR>

AMOR E PAIXÃO - NELSON RUFINO / BATIFUN / EDUARDINHO FORA DA MIDIA>

TRIO GUIG GHETTO - BT - GUIG GHETTO>

PROIBIDO PROIBIR - TERRA SAMBA / FUZUKDA / PAGODE DO NANNY / SAMBA DA NIEGA / DAN MOCIDADE / LUIS SIMPLESMENTE>

FOGUEIRÃO - JORGE FOGUEIRÃO / RENATO DA ROCINHA / PAPARICO / ALAN DUDU / DINHO DA COMUNIDADE>

SAMBA & FOLIA - PAGODE DO SEGREDO>

TRIO DO COMCAR - ST - FERNANDO FERRAZ / POVO SANTO>

SAMBATERRAMAR>

TRIO RAFA E PIPO - BT - RAFA E PIPO>

TRIO PIMENTA NATIVA - ST - PIMENTA NATIVA>

TRIO LEVI ALVIM - ST - LEVI ALVIM>

Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir de 15h30

BABY-LÉGUAS - EDU CASANOVA>

BLOCO DA QUINTA - BELL MARQUES>

BLOCO FISSURA - FILHOS DE JORGE>

BLOCO SIRI COM TODY - BANDA CHICA FÉ>

TÔ LIGADO>

UAU / CHA DA ALICE - BABADO NOVO>

TRIO TIMBALADA - ST - TIMBALADA>

TRIO PARANGOLÉ - ST - PARANGOLÉ>

TRIO LEO SANTANA - ST - LÉO SANTANA>

TRIO PSIRICO - ST - PSIRICO>

TRIO TONY SALLES - ST - TONY SALLES>

OS MASCARADOS - TATAU>

UNIVERSITÁRIO - CAPITÃO GANCHO MARINHO>

BLOCO CHEIRO / YES - BANDA CHEIRO>

PROJETO ESPECIAL FREVO DA LUD - LUDMILLA>

ARAKETU - BANDA ARAKETU>

TRIO DANIELA MERCURY - BT - DANIELA MERCURY>

TRIO VINA CALMON - ST - VINA CALMON>

NOVA SAGA - DJ AKANI / MAKONNEM TA FARI E CONVIDADOS>

TRIO THIAGO AQUINO - BT - THIAGO AQUINO>

TRIO OH POLÊMICO - ST - OH POLÊMICO>

BANANA REGGAE PIPOCA - PAPAZONNI / THOMÉ VIANNA>

BIG BLOCO DO GUETO (BBG) - EU AMO>

OS ANOS 80 - GRUPO MAQUINA DO TEMPO>

ALÔ INTER - PATRULHA DO SAMBA>

Circuito Batatinha - a partir das 19h

AFOXÉ BAIANA DO REINO DE OYA - COM AS BAIANAS>

AFOXÉ DARAJU DE ODE - BANDA DARAJÚ DE ODE>

BLOCO QUESTÃO DE GOSTO - BANDA QUESTÃO DE GOSTO>

EXPRESSÃO NEGRA - BANDA EXPRESSÃO NEGRA>

FILHOS DA FEIRA - BANDA FILHOS DA FEIRA>

KORIN EFAN - BANDA KORIN EFAN>

MALCOM X - BANDA MALCOM X>

NOVA FLOR - BANDA KEBRA NAGAST>

REGGAE A PAZ - BANDA REGGAE A PAZ>

REGGAE AXUM - BANDA NAGAST>

SAMBA NEGUINHO - BANDA SAMBA NEGUINHO>

SAMBA NEGUINHO - NIVALDO TCHACO>