CACTOS NA FOLIA

Juliette é atração confirmada para o Carnaval em Salvador

Campeã do BBB 21 vai cantar com o Psirico na terça-feira (4)

O cantor Márcio Victor, que comanda a banda Psirico, já deu um spoiler sobre o Carnaval de Salvador para os foliões: a primeira convidada confirmada pelo artista é a ex-BBB Juliette. O encontro com ela, que também é cantora, será na terça-feira (4), no circuito Dodô (Barra-Ondina). >

A vencedora do BBB 21, subirá ao trio para apresentar o recém-lançado hit 'Me Pega', que Juliette canta em parceria com o Psirico e com o Àttooxxá.>