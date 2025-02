FOLIA CHEGANDO

Confira lista com restaurantes próximos aos circuitos que vão abrir durante o Carnaval

Diversos restaurantes tradicionais seguem em funcionamento durante a festa, oferecendo desde menus especiais até pratos clássicos

Ronaldo Jacobina

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 10:21

Restaurantes vão funcionar no Carnaval Crédito: Divulgação

Durante o Carnaval, aproveitar a gastronomia local é uma opção tanto para quem quer curtir a folia nas ruas quanto para aqueles que preferem momentos mais tranquilos. Em Salvador, diversos restaurantes tradicionais seguem em funcionamento durante a festa, oferecendo desde menus especiais até pratos clássicos. Entre as opções, destacam-se a tradicional Feijoada de Carnaval do Gero, no Hotel Fasano, e o cardápio de comida afetiva e regional do 138, no Jardim Brasil. Confira abaixo uma seleção de restaurantes imperdíveis para aproveitar durante o período.>

O Lafayette e o Soho, na Bahia Marina, funcionarão normalmente durante o período de Carnaval, exceto no sábado e domingo, quando o Lafayette estará fechado para a Casa D’Licia. O Amado, localizado na Avenida Contorno, no Comércio, também seguirá essa programação.>

Na Ilha dos Frades, o Preta funcionará normalmente, das 12h às 17h, enquanto no Palacete Tira Chapéu, o horário será das 12h às 22h (segunda a quinta), até às 23h (sexta e sábado) e das 12h às 18h no domingo. Também no Tira Chapéu, o Casaria abrirá normalmente.>

O Gero, no Hotel Fasano, terá mais uma edição da tradicional Feijoada de Carnaval no domingo, 2 de março, a partir das 13h. O evento contará com um buffet de saladas, entradas, feijoada e sobremesas, além de uma carta de drinks autorais e clássicos da coquetelaria. Hóspedes e clientes poderão ainda desfrutar do pocket show de Victor Badaró. Nos demais dias, o Gero funcionará normalmente. >

Com um cardápio baseado nos “Almoços de Dona Anilda”, inspirado na avó do chef Léo Grimaldi, que comanda o 138, o restaurante funcionará normalmente na quinta-feira (27), das 12h às 22h. Já de sexta-feira até terça (4), o funcionamento será até às 18h. O bar e restaurante também dispõe de serviços de boteco, como petiscos e chope, ideais para a época.>

O Genaro, no Hotel Wish da Bahia, especializado em culinária regional e ítalo-ibérica, terá um horário especial de funcionamento, das 11h às 18h, entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março. O Omí, no Fera Palace, na Rua Chile, funcionará normalmente das 12h às 15h (segunda a sábado) e das 12h às 17h aos domingos. O Alfredoro’Ro, em Ondina, operará em horário especial, das 12h às 18h.>

Localizado na Graça, o Mignon estará aberto das 11h30 às 17h durante todo o Carnaval, oferecendo um buffet tradicional da culinária brasileira, além de um cardápio especial para dias específicos: cozido (quinta-feira), comida baiana (sexta-feira), maniçoba (sábado) e feijoada (domingo). O restaurante também contará com opções especiais, como filé, camarão, bacalhau e massas.>

Uma das referências da culinária espanhola em Salvador, o Santiago Culinária Ibérica estará com a cozinha aberta durante o carnaval, no Shopping Barra, piso L4. O restaurante vai funcionar de quarta-feira (26/02) até terça-feira (04/03), das 12h até às 17hs. Na Quarta-Feira de Cinzas, volta ao seu período normal, das 12h às 22h. Paella, bolinho de bacalhau, tapa de jamón, bacalhau Gomes de Sá e outros pratos autênticos fazem parte do cardápio, além da diversificada carta de vinhos.>

Reservas:>

Gero Fasano: 71 2201-6336| 71 99611-9850 | [email protected]>