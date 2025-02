VEJA RANKING

Salvador é terceiro destino mais procurado no Carnaval 2025. Quem está à frente?

Folia começa nesta quinta-feira (27) na capital baiana

Esther Morais

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 16:08

Site de viagens aponta Salvador como terceiro destino de maior interesse para Carnaval 2025 Crédito: Alfredo Filho/Secom PMS

Salvador ocupa a terceira posição como o destino mais procurado por turistas brasileiros para o Carnaval 2025 de acordo com o Kayak, um dos maiores buscadores de viagens do mundo. O levantamento foi realizado no dia 4 deste mês e considerou buscas feitas no site entre os dias 1º de novembro de 2024 e 29 de janeiro de 2025, por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, com datas de viagem previstas entre os dias 28 de fevereiro de 2025 e 5 de março de 2025. >

A capital baiana é superada apenas por Rio de Janeiro e São Paulo. Outras cidades bastante procuradas são Recife (PE), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Florianópolis (SC), Porto Seguro (BA), Belo Horizonte (MG) e João Pessoa (PB).>

O diretor de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Gegê Magalhães, lembra que Salvador vem se destacando ano a ano quanto ao número de visitantes neste período. Ele acredita que o fato é resultado de um trabalho constante e intenso de reestruturação da cidade, ocorrido nos últimos 12 anos.>

“Essa reestruturação não trata somente da parte de estrutura física da cidade, como a revitalização de vias e da orla marítima, mas também em vários pontos importantes para os visitantes, com novos equipamentos culturais, reforma de lugares importantes, como o Distrito Cultural do Centro Histórico, a região do Comércio, e diversos outros fatores, como o aeroporto internacional, que está cada vez mais preparado para receber essa demanda crescente de visitantes”, elenca.>

O gestor aposta em um crescimento ainda maior para o próximo verão. “Este ano estamos com crescimento 6% maior que o ano de 2020, antes da pandemia, que foi o maior verão de todos os tempos em fluxo de gente desembarcando na cidade. Então, para os próximos anos, se continuarmos neste ritmo, com certeza, Salvador se consolida como o maior Carnaval do mundo, trazendo cada vez mais visitantes e, também, injetando muitos bilhões de reais na economia da nossa cidade”, reitera Magalhães.>

Para o gerente nacional (country manager) do Kayak no Brasil, Gustavo Vedovato, o posicionamento dessas três capitais no topo da lista do site, e pelo segundo ano consecutivo, pode ser explicado por uma combinação de fatores. “No Rio de Janeiro, por exemplo, acontece um dos desfiles das escolas de samba mais icônicos do mundo. Já Salvador é conhecida pelo Carnaval de rua, com trios elétricos, onde os blocos com abadás e camarotes criam uma experiência única para as pessoas. São Paulo é um polo carnavalesco por conta dos blocos de rua e força do desfile das escolas de samba”, explica.>

Ainda de acordo com Vedovato, nos estudos realizados pelo site foi possível notar que os brasileiros deixam claro sua preferência por cidades litorâneas em suas oportunidades de viagem. “Entre os destinos mais buscados para o feriado de Carnaval 2025, Salvador leva a 3ª posição. Acredito que os motivos sejam, além das festas tradicionais com os famosos trios elétricos e a agitação que só a Bahia tem, as belas praias, paisagens, gastronomia, lugares históricos também fazem os olhos dos viajantes brilharem”, justifica.>

Outras informações trazidas pela pesquisa do Kayak dão conta de que os brasileiros parecem fiéis aos seus interesses de viagem para o Carnaval, ano após ano. Isso porque as posições dos cinco destinos mais buscados para curtir a folia permanecem inalteradas em 2025, comparado com o mesmo período de 2024. No entanto, os cinco primeiros destinos mais buscados apresentaram aumento no preço médio das passagens aéreas: Rio de Janeiro (44%), São Paulo (33%), Salvador (45%), Recife (44%) e Fortaleza (53%).>