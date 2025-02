SMOOHTIE, GENGIBRE E MAIS

Como fortalecer a imunidade para não ser derrubado por uma virose no Carnaval

Especialistas reúnem dicas de hábitos e receitas que podem manter a saúde firme na folia

No calendário oficial, o Carnaval conta com seis dias seguidos de festa, mas quem é baiano sabe que essa conta não fecha. Com o pré-Carnaval, soma-se, pelo menos, 12 dias de folia – contando com o ‘after’ da Quarta-Feira de Cinzas. Para conseguir acompanhar o pique das festividades, não basta ter disposição: é preciso investir no fortalecimento da imunidade, sobretudo ao ter em vista as famosas viroses que acometem os foliões nesse período. Isso é o que defende os especialistas ouvidos pela reportagem, que dão dicas de como manter a saúde firme com receitas especiais e até mesmo com a adoção de hábitos simples.

