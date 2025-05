SE PREPARE

Bairros de Salvador vão ter fornecimento de água interrompido nesta terça (6)

Abastecimento vai parar a partir das 8h

O abastecimento de água vai ser interrompido em 13 bairros do Centro de Salvador nesta terça-feira (6), a partir das 8h. De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), uma manutenção preventiva em equipamentos do sistema de abastecimento da região é a responsável pela interrupção. >