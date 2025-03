SEM ÁGUA

Graça, Brotas, Calçada...68 bairros de Salvador têm fornecimento de água interrompido; veja lista

A paralisação será para a realização de um serviço emergencial em um dos reservatórios do Parque da Bolandeira, em Salvador.

Segundo a Embasa, a paralisação será para a realização de um serviço emergencial em um dos reservatórios do Parque da Bolandeira, em Salvador.>

A interrupção acontece desde as 5h. A previsão é que o serviço seja concluído às 17h do mesmo dia, quando as estações de tratamento da Bolandeira voltarão a operar e o fornecimento será retomado aos poucos nas áreas afetadas.>