FORNECIMENTO INTERROMPIDO

Abastecimento de água vai ser suspenso em 68 localidades de Salvador nesta quinta-feira (6)

Interrupção vai acontecer devido a um serviço emergencial no Parque da Bolandeira

Um serviço emergencial em um dos reservatórios do Parque da Bolandeira, em Salvador, vai suspender temporariamente o abastecimento de água em 68 localidades da cidade, nesta quinta-feira (6). >

A interrupção vai acontecer a partir das 5h. A previsão é que o serviço seja concluído às 17h do mesmo dia, quando as estações de tratamento da Bolandeira voltarão a operar e o fornecimento será retomado aos poucos nas áreas afetadas.>

As áreas afetadas são: Acupe; Amaralina; Arenoso; Arraial do Retiro; Baixa de Quintas; Barbalho; Barra; Barreiras; Barris; Brotas; Boca do Rio; CAB; Cabula; Cabula VI; Caixa D’Água; Calabetão; Calçada; Caminho das Árvores; Candeal; Canela; Centro; Cidade Nova; Comércio; Cosme de Farias; Costa Azul; Curuzu; Doron; Engenho Velho da Federação; Engenho Velho de Brotas; Engomadeira; Federação; Garcia; Graça; IAPI; Imbuí; Itaigara; Jardim Armação; Jardim Santo Inácio; Lapinha; Luiz Anselmo; Liberdade; Macaúbas; Mata Escura; Matatu; Narandiba; Nazaré; Nordeste de Amaralina; Novo Horizonte; Ondina; Patamares; Pau Miúdo; Pernambués; Pero Vaz; Piatã; Pituaçu; Pituba; Resgate; Retiro; Rio Vermelho; Saboeiro; Santa Mônica; Santo Antônio; Saúde; São Gonçalo; Sussuarana; STIEP; Tancredo Neves e Vila Laura.>