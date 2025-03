INVESTIGAÇÃO

Corpo de homem com sinais de afogamento é encontrado na Praia da Preguiça

Caso aconteceu na tarde desta terça-feira (4)

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o corpo tinha sinais de afogamento e foi retirado do local pelo Corpo de Bombeiros. >

No início do Carnaval, no último dia 27, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) emitiu um alerta sobre os perigos ocultos do mar, em especial as correntes de retorno, responsáveis por grande parte dos afogamentos. Segundo especialistas, essas correntes podem atingir velocidades superiores à de nadadores experientes, tornando-se um grande risco para banhistas desavisados. >