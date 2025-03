PENSANDO NO PRÓXIMO

Ampliação e novas linhas: prefeitura anuncia mudanças no transporte para o Carnaval

Bruno Reis falou sobre medidas que serão implementadas para a folia de 2026

Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2025 às 15:10

Carnaval de Salvador contou com 1.124 atrações e 2.630 horas de música Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Durante a divulgação do balanço de Carnaval, nesta quarta-feira (5), o prefeito Bruno Reis (União Brasil) celebrou o que considera ter sido a folia "mais organizada de todos os tempos". Foram 1.124 atrações, 1,2 milhão de turistas e mais de R$ 1,8 bilhão em movimentação na economia local. Já de olho no próximo ano, o gestor anunciou novas medidas para fortalecer o transporte público durante a festa.>

"Na avenida Centenário, o ponto de ônibus já foi ampliado e, hoje, atende a demanda do Calabar e do Chame-Chame sem necessidade de ampliação. Mas, para o Carnaval, a gente vai ampliar aquela baia ao lado do ponto para que possamos estocar mais ônibus, e não ser preciso os foliões irem até o meio da rua", falou. >

Outra medida anunciada foi a implementação de novas linhas de ônibus. "Vamos implantar linhas diretas, da avenida Milton Santos com a Garibaldi, diretas para a Lapa. E talvez, vamos estudar, linhas gratuitas para o Shopping da Bahia, assim como tem a linha Centenário-Lapa. São medidas para melhorar ainda mais o transporte e, assim, o trânsito, que é um dos principais desafios dessa área", completou Bruno Reis. >

O Carnaval em números

O Carnaval de Salvador contou com 1.124 atrações e 2.630 horas de música. Nos circuitos, foram 603 atrações e 1.500 horas de música. Nos bairros e espaços alternativos, foram 521 atrações e 1.130 horas de música. >

Neste ano, Salvador foi reconhecida pelo Guinness World Records como a cidade com o Maior Carnaval de Trio Elétrico do Mundo. O certificado foi entregue ao prefeito Bruno Reis durante a pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, na terça-feira (4).>

O gestor municipal anunciou que mais de 1,2 milhão de turistas passaram pela capital baiana neste período e ressaltou a importância desse grande fluxo para ajudar a movimentação da economia local em R$ 1,8 bilhão.>

“Ajudam a lotar os nossos hotéis, bares e restaurantes, a consumir os produtos do Carnaval. Isso gera tributos, que permitem à Prefeitura ter essa capacidade atual de investimento. Todas as nossas ações no Carnaval, desde a emissão zero de carbono até o acolhimento dos filhos dos ambulantes e todos os outros serviços, têm um custo significativo. É justamente a economia que ajuda a custear”, pontuou Bruno Reis. >

Segundo o prefeito, são gerados cerca de 250 mil empregos durante o Carnaval. “Todo mundo trabalhou, ganhou seu dinheirinho. Tem muita gente que ganha seu dinheiro agora e vai viver o ano todo com isso”, lembrou.>