CRIME

Três detentos escapam em fuga de presídio em Feira de Santana

Detentos fugiram do Pavilhão 10 na manhã desta quarta-feira (25)

Uma nova fuga de presídio foi registrada na Bahia nesta quarta-feira (25). Dessa vez, três detentos escaparam do Conjunto Penal de Feira de Santana. Os presos estavam no Pavilhão 10 e saíram do local sem que ninguém percebesse, mesmo dividindo a cela com outros seis detentos no presídio. >