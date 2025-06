POLÍCIA

Traficante procurado por homicídios é preso em 'paredão junino' de Cruz das Almas

Iago dos Anjos Moraes, o Cabeça de Repolho, estava foragido da Justiça

Uma festa paredão em Cruz das Almas, no interior da Bahia, acabou com a prisão de um traficante procurado por crimes de homicídios em Maragogipe, a 31 km do local. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (24), na Rua da Estação, quando pessoas estavam em volta de um som automotivo em uma comemoração no dia do São João. >