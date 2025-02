saúde

5 cuidados com glitter e tinta na região íntima no Carnaval

Veja como evitar infecções ginecológicas durante as festas

O glitter e as tintas corporais são amplamente utilizados no Carnaval para complementar fantasias. No entanto, apesar de parecerem inofensivos, podem causar danos quando aplicados em certas áreas do corpo, especialmente na região íntima. >