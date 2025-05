saúde

Veja os impactos da gravidez na saúde do coração da mulher

Gestação pode sobrecarregar o sistema cardiovascular, necessitando de mais cuidados

Portal Edicase

Publicado em 6 de maio de 2025 às 11:09

A gravidez exige um esforço significativo do coração da mulher Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

A maternidade é uma das experiências mais transformadoras na vida de uma mulher — e essa transformação vai além do emocional. Durante a gestação e no período pós-parto, o corpo passa por intensas adaptações fisiológicas, principalmente no sistema cardiovascular. Segundo o cardiologista Dr. Elzo Mattar, essas mudanças merecem atenção especial para proteger a saúde do coração da mãe. >

“A gravidez exige um esforço significativo do coração. O volume de sangue no corpo da mulher aumenta em até 50% para suprir as necessidades do feto e da placenta. Com isso, o coração trabalha mais, o ritmo cardíaco acelera e a pressão arterial pode oscilar”, explica o médico. >

Doenças cardíacas em gestantes

As alterações no sistema cardiovascular são consideradas fisiológicas e, na maioria dos casos, ocorrem sem grandes complicações. No entanto, para mulheres com fatores de risco ou condições pré-existentes, como hipertensão, diabetes ou histórico de doenças cardíacas, a gravidez pode representar um desafio. >

“Doenças cardíacas são hoje uma das principais causas de morte materna no Brasil e no mundo. Algumas gestantes desenvolvem condições como pré-eclâmpsia , hipertensão gestacional ou cardiomiopatia periparto — que é uma forma rara, mas grave, de insuficiência cardíaca que pode surgir no final da gestação ou logo após o parto”, alerta o Dr. Elzo Mattar. >

O acompanhamento médico é essencial para garantir a saúde do coração da gestante Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

Cuidados com o coração durante e após a gravidez

O cardiologista ressalta a importância do acompanhamento pré-natal multidisciplinar. “É essencial que a mulher seja avaliada não apenas pelo obstetra , mas também por outros especialistas quando necessário. A prevenção, o controle da pressão arterial e o monitoramento de sintomas como falta de ar, inchaço excessivo e palpitações podem evitar complicações.” >

No período pós-parto, os cuidados devem continuar. “Algumas mulheres acham que, ao final da gestação, todos os riscos terminam, mas não é bem assim. O coração ainda leva semanas para retornar à sua condição normal. Além disso, o estresse, o cansaço e as mudanças hormonais do puerpério podem sobrecarregar o sistema cardiovascular, especialmente em mulheres com predisposição a problemas cardíacos”, alerta o cardiologista. >

Hábitos para manter o coração saudável

Segundo o Dr. Elzo Mattar, hábitos saudáveis são grandes aliados na proteção do coração antes, durante e depois da gravidez. “Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física leve com orientação médica, não fumar e fazer o acompanhamento cardiológico quando indicado são medidas fundamentais.” >

O especialista ainda reforça que a maternidade também é uma oportunidade de conscientização. “Cuidar do coração da mãe é também cuidar da saúde de toda a família. Muitas vezes, é nesse momento que a mulher passa a prestar mais atenção ao próprio corpo — e isso deve ser incentivado. O coração materno merece tanto cuidado quanto o amor que ele carrega.” >