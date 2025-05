CRIME

RH do Comando Vermelho: suspeita de cadastrar traficantes para facção é presa

Investigada se exibia em fotos com fuzis nas redes sociais

Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2025 às 08:04

Anya era gestora do CV e exibia armas nas redes sociais Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Bianca Duarte Franco e apontada como ‘diretora de Recursos Humanos (RH)’ do Comando Vermelho (CV) foi presa em uma ação policial. Responsável pelo ‘cadastro’ de traficantes na facção, a suspeita, que é conhecida pelo vulgo de ‘Anya’, se exibia nas redes sociais com armas de grosso calibre e chegava a tripudiar de possíveis investigações contra ela, de acordo com informações do g1. >

As investigações contra a suspeita apontaram que ela era paga para exercer funções similares a de um RH de empresa na organização criminosa. Isso porque, na chegada de um novo integrante, ela produzia um formulário com nome, foto, antecedentes e até possíveis desentendimentos do ‘novato’ com superiores do CV. Após isso, ela aprovava ou não a entrada do candidato. >

Suspeita tripudiou de investigação contra ela Crédito: Reprodução

A prisão de Anya revelou uma intensa movimentação dela por diferentes pontos do país. Apesar de ser natural do Maranhão, ela era investigada pela Polícia Cívil do Pará, estado onde atuava, mas acabou capturada em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. As publicações da suspeita nas redes sociais no estado carioca teriam facilitado a missão da polícia para encontrá-la. >