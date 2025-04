SALVADOR

Facções soltam fogos em Salvador para anunciar união da Tropa do A com o PCC

Entenda alinhamento das facções pode acirrar clima de guerra na capital

Wendel de Novais

Publicado em 30 de abril de 2025 às 08:04

Facções soltaram fogos para comemorar união em Salvador Crédito: Reprodução

Moradores de bairros como São Marcos, Pau da Lima, Jardim Cajazeiras e Sussuarana foram surpreendidos com uma intensa queima de fogos de artifícios na noite de terça-feira (29), em Salvador. Facções criminosas já utilizaram fogos de artifícios para comemorar a chegada de lotes de drogas e até aniversário de liderança, como ocorreu com o Comando Vermelho (CV), no aniversário de Anderson Souza de Jesus, conhecido como Cris e Buel.>

A queima, dessa vez, aconteceria a contragosto da facção carioca. Em vídeos que a reportagem teve acesso, é possível ver uma intensa queima de fogos enquanto traficantes afirmavam que determinados bairros passavam a ter a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC). “Sussuarana agora é PCC, viu?” fala um traficante em vídeo. “Baixa da Paz agora é PCC, 1533, viu”, grita outro criminoso enquanto comemora a virada para facção paulista. >

De acordo com fonte policial consultada, a ‘Tropa do A’, que atua nesses territórios, teria se integrado ao PCC. “Houve um rompimento entre a Tropa do A e o Comando Vermelho, que antes estavam alinhados. Agora, como a gente recebeu em vídeos, a facção teria se integrado ao que chamam de PCC da Bahia. Os fogos, além da comemoração, seriam para deixar claro a nova posição da Tropa do A, o que pode acirrar o clima entre as organizações criminosas na cidade”, diz, sem se identificar. >

Há relatos também de fogos queimados em cidades do Recôncavo Baiano, onde já existe a atuação do PCC. O estado de alerta pelas autoridades é ligado a partir da reestruturação das organizações criminosas. “Quando se tem um realinhamento, traficantes tomam como uma declaração de guerra. Agora, a Tropa, com esse alinhamento com o CV, pode causar estragos grandes também. Então, é possível imaginar confrontos armados”, completa a fonte. >

Um sinal da ruptura da Tropa do A com o CV foi registrado há uma semana, quando um vídeo circulou nas redes sociais com traficantes da Tropa debochando após encontrar um fuzil deixado pela facção carioca durante fuga de um ataque feito na região. No vídeo, é possível ver o deboche dos integrantes da facção “A Tropa” na Ladeira da Independência, a poucos metros do Hospital Municipal. “Presentinho para 'A Tropa'”, diz um dos traficantes. >

Um vídeo mostra o momento em que traficantes da “A Tropa” encontram um fuzil no bairro de Cajazeiras.



Segundo moradores, o armamento foi deixando para trás durante a fuga de integrantes do CV, expulsos durante ataque na região.



Saiba+: https://t.co/CayvjMaxzF

📹: Reprodução pic.twitter.com/06wHIv6cjK — Jornal Correio (@correio24horas) April 23, 2025

“Fora os outros dois presentes. Mas, esse presentinho aqui está gostosinho. Aqui, o nosso velho vai gostar”, fala para o comparsa. Segundo os moradores, foram abandonadas também pelo CV duas pistolas Glock. A Tropa do A é uma organização criminosa com origem no bairro de São Caetano, que foi responsável por uma rebelião sangrenta na Penitenciária Lemos de Brito, em Mata Escura, e que se apropriou da imagem do Mickey como um símbolo para integrantes. >