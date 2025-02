A TROPA OU TROPA DO A

Rebelião em presídio e Mickey como símbolo: saiba mais sobre facção baiana que teve líder morto em operação

A Tropa é a organização criminosa de Luís Cláudio dos Santos, o ‘Do Lixo’

Wendel de Novais

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 12:41

Polícia Civil Crédito: Divulgação Ascom PC

A preocupação das forças de segurança da Bahia com Luís Cláudio dos Santos, traficante morto em operação da Polícia Civil (PC) nesta quarta-feira (19), se deve, principalmente, pelo seu lugar de liderança em uma facção baiana conhecida como A Tropa. Uma organização criminosa com origem no bairro de São Caetano, que foi responsável por uma rebelião sangrenta na Penitenciária Lemos de Brito, em Mata Escura, e que se apropriou da imagem do Mickey como um símbolo para integrantes. >

Apesar de estar na cidade Presidente Tancredo Neves, a 178 km de Salvador, Luís Cláudio, mais conhecido por ‘Do Lixo’, era responsável por homicídios e ações do tráfico de drogas em Salvador. Tanto é que o seu braço direito, o traficante Israel de Jesus Santos, apelidado de Papel, morreu em confronto na mesma operação no bairro da Vila Canária. A força da facção na capital ‘se provou’ também na rebelião em que cinco detentos morreram e17 ficaram feridos, em 2022, no Complexo de Mata Escura. >

Em reportagem, o CORREIO mostrou na época que A Tropa tem como seu fundador Thiago Adílio dos Santos, conhecido como Coruja. Em 2019, ele foi apontado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) como o criminoso mais procurado de Salvador. Na ocasião, foi preso na comunidade de Jardim Caiçara, controlada pela facção do Comando Vermelho (CV), na cidade carioca de Cabo Frio, onde vivia numa casa simples para o padrão que ostentava. >

Uma fonte consultada pela reportagem explica que, além de A Tropa, a facção é conhecida também como Tropa do A, Ordem e Progresso (OP) ou “Tudo 5”. Além disso, destaca que a prisão do líder da facção em território do CV não é à toa. “A tropa nasce de uma espécie de dissidência do Comando da Paz que, como todo mundo sabe, foi absorvido pelo CV na Bahia. Então, ela tem essa ligação mesmo com o CV, ainda que distante. Não se sabe, porém, se Coruja teria amizade com membros do CV do Jardim Caiçara, onde ele estava escondido”, relata. >

Como é de praxe entre as facções, há símbolos que são apropriados para identificar os seus integrantes. Como o CORREIO já mostrou, Bonde do Maluco (BDM) e CV, as duas maiores facções do estado, se identificam, respectivamente, pelos gestos de 3 e 2 com as mãos. “E não é só gestos, não. A depender, até próprias figuras em camisas, tipo Mickey e outras coisas mais significam que são de certa facção”, explica um policial penal de Paulo Afonso consultado pela reportagem. >

Operação que alcançou membro de A Tropa foi deflagrada nesta quarta-feira (19) Crédito: Polícia Civil

O desenho do Mickey citado pelo policial, na Bahia, está vinculado com A Tropa e o seu relato entrega que ela tem ramificações em Salvador e na região do Recôncavo Baiano. Foi lá, inclusive, no município de Saubara, que um ambulante foi assassinado por criminosos no dia 3 de janeiro deste ano. Allisson Cerqueira Nascimento, 18 anos, usava uma camisa com o desenho do Mickey. Não há, no entanto, uma confirmação que o símbolo do Mickey tenha gerado a morte, como acontece com os sinais do BDM e do CV. >