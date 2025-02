'DO LIXO'

Líder da facção A Tropa morre em confronto com a polícia

Luis Cláudio dos Santos, que era alvo prioritário da Operação Reciclagem, foi morto em Presidente Tancredo Neves

Wendel de Novais

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 09:15

Operação Reciclagem foi iniciada na Bahia Crédito: Divulgação

A Operação Reciclagem, que alcançou 19 criminosos envolvidos em homicídios e tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (19), resultou na morte do principal alvo: Luís Cláudio dos Santos, mais conhecido como ‘Do lixo’. De acordo com informações obtidas pela reportagem, o traficante, que lidera a facção A Tropa, foi localizado na cidade de Presidente Tancredo Neves, que fica a 178 km de Salvador. >

Escondido longe da capital, ‘Do Lixo’ resistiu à prisão, entrou em confronto com policiais e foi baleado. Segundo a Policia Civil, tanto ele como os outros três criminosos que morreram durante as diligências chegaram a ser socorridos para unidades médicas, mas não resistiram aos ferimentos. Em processos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), o líder criminoso acumula passagens por tráfico e roubos com grave ameaça. >

Já em Salvador, Israel de Jesus Santos, conhecido pelo vulgo de Papel, e braço direito de Do Lixo, também foi morto em confronto. O traficante foi localizado no bairro da Vila Canária. Ainda na capital, em Castelo Branco, Roberto Rivelino Miranda Oliveira, o RR, também acabou morrendo em confronto com policiais. O último a morrer durante a operação foi Leonardo Oliveira Rebouças, que atende pelo apelido de Léo Parma.>

Ainda não há uma confirmação da ligação entre os dois últimos nomes com o traficante Do Lixo. Dos 19 criminosos alcançados na operação, sete tiveram mandados cumpridos dentro do sistema prisional, enquanto oito foram presos nas ruas e os quatro citados morreram. Além de Salvador e Presidente Tancredo Neves, a cidade de Alagoinhas também registrou a operação na manhã desta quarta-feira.>

A operação conta com 64 equipes e tem a participação dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Polícia Metropolitana (Depom) e de Inteligência Policial (Dip), além das Coordenações de Operação e Recursos Especiais (Core) e de Polícia Judiciária (COPJ). >