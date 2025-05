CRIME

Homem é sequestrado e executado por traficantes na ligação Lobato-Pirajá

Vítima foi jogada para fora de carro e levou diversos tiros na cena do crime

Publicado em 6 de maio de 2025 às 11:41

Morte ocorreu na ligação Lobato-Pirajá Crédito: Reprodução

Um homem que ainda não foi identificado foi executado a tiros na ligação Lobato-Pirajá, em Salvador, no início da madrugada desta terça-feira (6). A vítima foi encontrada com diversas marcas de disparos pelo corpo e com braços amarrados no chão da área que dá acesso a BR-324. Ao serem acionados, policiais militares da 9ª Companhia Independente (CIPM) encontraram a vítima sem vida. >

O homem morto teria sido sequestrado por traficantes, de acordo com informações de uma fonte policial consultada pela reportagem. “Um carro com esses criminosos passou no local ainda no início da madrugada. Lá, os bandidos o tiraram do carro e efetuaram vários disparos. Foi pouco depois da meia-noite. Não se sabe ainda de onde a vítima era e nem quem são responsáveis, dado a quantidade de bairros dispostos nas imediações do local do crime”, explica o policial. >

A investigação vai puxar imagens de câmeras de segurança para localizar os suspeitos responsáveis pela ação criminosa. O viaduto da ligação Lobato-Pirajá é um ponto usado por bandidos para desova e execuções pela facilidade em chegadas e saídas rápidas do local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção do corpo e realização de perícia. >