MICARETA SUSTENTÁVEL

Cooperativas e catadores coletam mais de 8 toneladas de recicláveis na Micareta de Feira 2025

Parceria idealizada por ONG colaborou com o desvio de resíduos que iriam para o meio ambiente

A união entre catadores cooperativados e autônomos resultou em um marco histórico na coleta de materiais recicláveis durante a Micareta de Feira 2025 . Através do projeto "Micareta Sustentável", mais de 8 toneladas de resíduos passíveis de reutilização foram coletados ao longo dos quatro dias do evento. O número supera a edição anterior, quando foram arrecadadas pouco mais de 6 toneladas. >

Juntos, os catadores recolheram mais de 6 toneladas de alumínio e pouco mais de duas toneladas de plástico. Antes da coleta, eles foram beneficiados com kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). De acordo com a ONG CAMA, os impactos ambientais colaboraram com cerca de 50 m³ de resíduos desviados de aterros sanitários, ou seja, um volume equivalente a 2 caminhões compactadores de 25m³.>

“Mesmo com a chuva, conseguimos bater um novo recorde este ano, superando o volume do ano passado. Isso mostra a força e a dedicação dos catadores e catadoras que atuaram com muita responsabilidade e compromisso ambiental. Os ecoindicadores revelam o impacto positivo desse trabalho, que vai além dos números: é a prova da essencialidade desses profissionais na preservação do meio ambiente”, destacou Ana Carine Nascimento, coordenadora do projeto e membra da ONG CAMA.>