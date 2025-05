BR-324

Carro com cantor Oh Polêmico capota na BR-324: “Grande livramento”

Artista viajava junto com sua equipe para a Micareta de Feira de Santana

Bruno Wendel

Publicado em 4 de maio de 2025 às 11:28

Carro com cantor Oh Polêmico e equipe capota a caminho da Micareta de Feira de Santana Crédito: Acervo Pessoal

O cantor Oh Polêmico e sua equipe sofreram um acidente de carro na noite deste sábado (03), na BR-324, a caminho da Micareta de Feira de Santana. O veículo chegou a capotar e parar num matagal. As imagens foram compartilhadas pelo artista em seu perfil no Instagram. >

O cantor, a esposa e demais ocupantes do veículo não sofreram nada grave. Oh Polêmico sofreu apenas torção no braço. "Venho aqui compartilhar com vocês que estou bem, graças a Deus", disse ele, seu perfil, tranquilizando os fãs. "Ele me deu um grande livramento e me mostrou o quanto sou amado e protegido", emendou. >

Mais tarde ele se apresentou na micareta de tipoia. O acidente provocou apenas um atraso no desfile, mas outros artistas que integravam a programação da terceira noite saíram após o horário previsto. A banda de Oh Polêmico começou a se apresentar por volta de 21h30.>