SHOW DE MILHARES

Confira os artistas que são donos dos cachês mais caros da Micareta de Feira

Festa vai contou com show de R$ 700 mil

Segundo informações da prefeitura de Feira de Santana, publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), o show mais custoso foi o de Bell Marques, que se apresentou na abertura da festa, no Dia do Trabalhador. É dele o cachê de R$ 700 mil. >