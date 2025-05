FOLIA

Claudia Leitte, É o Tchan e mais: veja atrações da Micareta de Feira nesta sexta (2)

Festa começou na quinta-feira (1º)

A Micareta de Feira, uma das principais festas do interior da Bahia, segue nesta sexta-feira (2) com diversas atrações. Entre os principais shows, estão as apresentações de Claudia Leitte, É o Tchan e Timbalada (confira lista completa e horários abaixo).>