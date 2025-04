COITÉ FOLIA

Bell Marques, Psirico e Léo Santana: confira as atrações da micareta de Coité

Ao todo serão 2km de circuito fechado, trios elétricos e camarotes

De quinta-feira (01) a domingo (4) deste mês, a cidade de Coité no interior da Bahia, realiza a edição 2025 do Coité Folia. Durante quatro dias serão mais de 40 atrações entre estrelas da música baiana e artistas locais, blocos tradicionais, paredões e tendas com DJs que vão movimentar a festa e deve atrair, também, muitos foliões de cidades vizinhas. >