OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (9/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia é também Vazia o dia inteiro.

Oscar Quiroga

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 05:00

Signos Crédito: Reprodução

Lua Cheia e Vazia ao mesmo tempo é possível? Totalmente possível! É a combinação mais delicada que nossa humanidade tem para administrar, porque enquanto Cheia, a Lua injeta mais energia do que o normal na alma e na personalidade de cada pessoa, e enquanto Vazia, a Lua não oferece um cenário propício para a objetivação de nossas pretensões.

O antídoto para tão delicada situação é fácil de praticar, mas não acontece espontaneamente, precisa ser posto em marcha através de uma boa vontade acima de qualquer irritação ou mal humor que surgirem.

Rezar e meditar, por exemplo, não são práticas que acontecem espontaneamente, há de haver uma boa vontade nessa direção que inspire a consciência para se recolher e intencionalmente construir uma escada que conduza acima dos perrengues e irritações.

ÁRIES: As pessoas precisam de estímulos para saírem dessa condição presa a etiquetas e protocolos, para agirem com mais fibra, com emoções viscerais que revelem suas verdadeiras intenções e, assim, o jogo ficar claro.

TOURO: O dia a dia também deveria ser um espaço no qual sua alma se nutrisse de regozijo constante, de beleza e de todas as graças sonhadas. Não deveria haver esse abismo entre o ritmo cotidiano e seus grandes sonhos.

GÊMEOS: Fazer o que tiver vontade e ainda por cima haver boa receptividade da parte das pessoas envolvidas, essa não é uma situação comum de acontecer, e se a oportunidade se der, melhor aproveitar logo sem pensar.

CÂNCER: Por mais que você envolva seu corpo e alma na tentativa de atrair as pessoas às razões que precisam ser esclarecidas e adotadas, não há garantia de bom recebimento, porque as pessoas andam ocupadas com outras coisas.

LEÃO: O convencimento sobre suas razões é sagrado, porque é assim que funciona o processo de identidade no qual a consciência joga um papel preponderante. Considere, porém, que as razões alheias também são convencidas.

VIRGEM: Use menos os raciocínios lógicos e se permita agir visceralmente, sem temer as consequências nem se apegar a determinados resultados. Experiente este momento com confiança e se entregue ao fluxo misterioso da vida.

LIBRA: Em alguns momentos as pessoas nem precisam falar, porque se conectam telepaticamente e vivem momentos de comunhão, ainda que seus corpos não estejam próximos. Esses momentos são dignos de ser conservados na memória.

ESCORPIÃO: Os sentimentos que ficam ocultos por trás das etiquetas e protocolos gritam a verdade, mas de um jeito que, por enquanto, não pode ser abertamente expresso, porque senão criariam comoções que se descontrolariam.

SAGITÁRIO: Há momentos mágicos em que as pessoas se entendem sem fazer grande esforço, porque experimentam uma comunhão que não acontece normalmente. Procure fazer bom uso desses raros momentos, porque são preciosos.

CAPRICÓRNIO: Um momento de descontrole pode ser gostoso, porque sua alma se entrega confiante ao que der e vier, e do jeito que anda tudo, com certeza daria e viria muita coisa, de todos os gostos. São experiências renovadoras.

AQUÁRIO: Há momentos em que a alma gostaria de elevar a voz para se fazer ouvir, porque pretende transmitir suas experiências de elevação e regozijo para todo mundo ouvir. Que as pessoas participem ou não, é outra história.