Micareta de Feira começa amanhã (1°); saiba os dias de cada atração

Festa acontece até o próximo domingo (4)

A Micareta de Feira, uma das principais festas do interior da Bahia, começa na quinta-feira (1°) e contará com nomes importantes da música baiana e nacional. Entre eles, estão: Bell Marques, Mari Fernandez, Durval Lelys, Luiz Caldas, Thiago Aquino, Léo Santana, É o Tchan, Xandy Harmonia, Psirico, Tayrone, Dionorina, Maryzelia, Armandinho, Filhos de Jorge e Robyssão. >

Circuito Maneca Ferreira (Av. Presidente Dutra)

18h15 – Bloco Raízes Do Quilombo>

22h30 – Oh Polêmico>

21h30 – Pagode do Segredo>

Circuito Charles Albert (Praça da Kalilândia)

Palco Jota Morbeck (Av. Presidente Dutra)

16h30 - Bregão do Vale>

16h30 - Me Beija>

00h - Cia do Pagode>

21h - Libu do Reggae>

Pranchão (Av.Maria Quitéria - Presidente Dutra)

16h30 – Samba do Palito>

18h – Unidos do Samba>

Micareta Kids (Praça da Kalilândia)

15h - Mano Gavazza e Companhia da Alegria, com lançamento do livro "A Micareta da Princesa do Sertão">