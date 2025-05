OPERAÇÃO

Casal que curtia Micareta de Feira usando tornozeleira eletrônica é preso

Equipes que localizaram o casal estavam disfarçadas

O casal foi conduzido até uma unidade policial, onde foi ouvido e liberado. Mas o juiz do Plantão Judiciário 1º Grau expediu mandado de prisão contra ambos. Eles foram encontrados no povoado Colina do Sol, na cidade de Alagoinhas. Na casa de um deles, a polícia encontrou munições e drogas. >