SEM AULA

Professores de Salvador decretam greve por tempo indeterminado

Categoria começa paralisação nesta segunda-feira (6); prefeitura propõe negociação

Esther Morais

Publicado em 6 de maio de 2025 às 14:20

Prefeitura de Salvador Crédito: Lucas Moura/ Secom

Os professores da rede municipal de Salvador decretaram greve por tempo indeterminado nesta segunda-feira (6). A paralisação já está em vigor e foi decidida durante a manhã, em reunião na categoria no Campo Grande. Em nota, a Prefeitura de Salvador informou que continua em diálogo com os representantes dos professores e segue à disposição para construir soluções equilibradas (confira na íntegra no final do texto). >

Segundo o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), Rui Oliveira, a ação acontece por falta de acerto na negociação com a prefeitura. >

Os professores buscam o pagamento conforme o piso salarial, que é igual a R$ 4.867,77. Em contraproposta, a gestão indicou um aumento de 4% dividido em duas vezes, sendo uma alta de 2% em maio e o restante em outubro. A categoria rejeitou o plano.>

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que os setores administrativos continuarão funcionando normalmente. >

Leia a nota da prefeitura na íntegra

A Secretaria Municipal de Gestão (Semge) informa que continua em diálogo com os representantes dos professores da rede municipal de ensino, buscando avanços importantes para a valorização da categoria. >

A Prefeitura de Salvador reconhece o papel fundamental dos professores na construção de uma cidade mais justa e com mais oportunidades, e reafirma seu compromisso em tratar com seriedade as demandas apresentadas, sempre com responsabilidade fiscal.>

A APLB Sindicato comunicou a decisão da categoria pela deflagração da greve. Mesmo assim, as conversas continuam abertas e a gestão municipal segue à disposição para construir soluções equilibradas, que respeitem os educadores e garantam o funcionamento dos serviços públicos essenciais.>