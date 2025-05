COLUNA BRUNO WENDEL

Judiciário: servidores decretam greve por tempo indeterminado

Assembleia Geral foi realizada no último dia 29.

Está prevista para esta terça-feira (06), uma greve, por tempo indeterminado, dos servidores do Poder Judiciário baiano. A decisão foi deliberada em Assembleia Geral realizada no último dia 29. >

Segundo o Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sintaj), a categoria seguiu os trâmites no âmbito legal, com a expectativa de que o Legislativo e o Judiciário colocassem em pauta para votação o Projeto de Lei que aprova a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV). Porém, não houve respostas. >