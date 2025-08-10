OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (10/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Plutão em trígono.

Oscar Quiroga

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 05:00

Signos Crédito: Reprodução

Que farias se tivesses poder absoluto? Evita dar respostas genéricas ou projetar tua mente a esse cenário imaginando que te dedicarias a fazer o bem sem olhar a quem, porque o poder absoluto já corrompeu até as almas mais nobres de nossa humanidade.

Felizmente, o poder absoluto não está ao alcance de nenhum ser humano, porque mesmo que esse agente laranja que ocupa atualmente a Casa Branca se delicie com a ideia de ser o homem mais poderoso do mundo, ainda assim não tem poder absoluto em suas mãos, já que todos os desígnios humanos são inferiores aos desígnios Divinos, os quais nos outorgam, como é evidente, uma margem ampla para inventarmos o inferno aqui na Terra, mas nada que coloque em perigo a trama interdependente que unifica a evolução de todos os reinos, visíveis e invisíveis.

ÁRIES: Que as pessoas se desentendam e arrumem encrenca, nada além da normalidade dos relacionamentos humanos. É melhor você não tentar apaziguar os ânimos nem tampouco colocar lenha na fogueira. Imparcialidade.

TOURO: Esperar que as pessoas sejam conscientes e façam a parte que lhes cabe é fruto de boa vontade, mas até essa boa vontade precisa ser adaptada aos tempos loucos que vivemos, para você não depender demais do que seja impossível.

GÊMEOS: É ótimo que sua alma tenha certos convencimentos, porque isso esclarece o caminho. Porém, não é garantido que sua lucidez consiga ser transmitida, mas esse é o esforço que vale a pena empreender neste momento.

CÂNCER: Na tentativa de desmontar as farsas que acabrunham sua alma, o instrumento que você usa, que é a palavra e a lucidez, corta tanto aquilo que perturba exteriormente quanto também corta o que na própria alma é obscuro.

LEÃO: É importante você ser firme e assertivo com as pessoas, mas cuidando para que essa atitude não degringole em agressividade fora do tom e da hora certa. A firmeza há de esclarecer o caminho, e não atrapalhar.

VIRGEM: Agora é um daqueles momentos em que circula tamanha energia pela alma e corpo que seria melhor aproveitar para colocar em dia tudo que andou sendo procrastinado. É agora esse futuro em que tudo acontece ao mesmo tempo.

LIBRA: Você pode fazer o que quiser, mas aí está a questão, porque talvez sua alma não tenha total certeza sobre o que deseja. Por isso, vale fazer uma autorreflexão para chegar a um mínimo de clareza a esse respeito.

ESCORPIÃO: Aquilo que você tem intenção de fazer não é necessariamente a melhor coisa para se fazer agora e, por isso, valerá a pena você considerar os dilemas com carinho, em vez de tentar se livrar dessas com rapidez.

SAGITÁRIO: Chega uma hora em que não se pode depender mais de cumprir etiquetas e formalidades, pois, há tanta coisa em jogo que não se poderia perder mais tempo, seria preciso ir ao ponto com firmeza e assertividade. Aí sim!

CAPRICÓRNIO: Faça o que seja mais conveniente para você, mas cuidando que sua conveniência não seja a inconveniência alheia. Sempre tem alguém que sai perdendo em toda história, mas melhor que não seja dessa vez. Melhor não.

AQUÁRIO: Fazer exatamente o que você pensa não é uma tentação, é vocação, porque mesmo que a ação irrompa e provoque comoção, a intenção original não seria essa, mas confiar em que o fervor da palavra desanuvie o panorama.