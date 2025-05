SALVADOR

Idoso leva três tiros em assalto a ônibus na Avenida Djalma Dutra

Caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (2)

De acordo com informações iniciais, a vítima teria reagido a abordagem de do criminoso, entrado em luta corporal e acabou baleado duas vezes no tórax e uma na região da perna. >

O caso foi registrado na linha Lapa x Pau Miúdo [0420] após o suspeito entrar no ônibus e anunciar o assalto. Apesar de ter começado a recolher os pertences da maioria dos passageiros, o criminoso viu Dorival se recusar a entregar os pertences e tentou tomar os itens do idoso.>

Apesar dos três disparos que atingiram o idoso, ele foi socorrido por equipes do Samu ainda consciente. O suspeito de ter atirado, no entanto, conseguiu sair do local do crime e fugiu. Após ajudar a vítima, viaturas iniciaram buscas para encontrar o criminoso.>