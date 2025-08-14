SAIBA MAIS

Vitória e Sociedade Brasileira de Cardiologia lançam campanha sobre riscos de morte súbita em estádios

Estudos apontam que a cada minuto uma vítima de parada cardíaca perde 10% de chances de sobreviver, porque não recebe o suporte básico

Tharsila Prates

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:37

Iniciativa faz parte da campanha nacional 'Cada Coração Importa' Crédito: Divulgação

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e o Esporte Clube Vitória lançarão no próximo dia 16 a campanha “Um Coração Salva Outro – Uma Parceria pela Vida”. A iniciativa faz parte da ação nacional "Cada Coração Importa", que visa alertar sobre a importância da prevenção e cuidados com a saúde cardiovascular e capacitar torcedores, atletas e a população em geral a prestar os primeiros socorros a uma vítima de parada cardiorrespiratória.

O pontapé inicial do projeto acontecerá durante o jogo Vitória x Juventude, no dia 16, às 18h30, no estádio do Barradão, em Salvador, com o apoio da Sociedade Brasileira de Cardiologia - Bahia (SBC/BA).

A Sociedade já desenvolve outras iniciativas para informar e orientar a população sobre a importância do rápido atendimento a vítimas de parada cardiorrespiratória. É o caso dos treinamentos de emergência, voltados tanto ao público leigo como aos estudantes e profissionais da área de saúde. Esses cursos, que recentemente foram disponibilizados para os colaboradores do Vitória, podem ser realizados em qualquer lugar do país.

“Infarto e AVC são as doenças que mais matam no mundo. São responsáveis pelo maior índice de mortalidade em comparação com qualquer outra doença crônica”, alerta o cardiologista Nivaldo Filgueiras, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Na opinião dele, a campanha tem um enorme papel social, divulgando um assunto relevante dentro de um ambiente popularmente conhecido. “O futebol é paixão nacional! Estou certo de que a mensagem vai alcançar muitas pessoas, dentro e fora dos estádios”, diz.

No Brasil, os números também são alarmantes: infarto e AVC correspondem a cerca de 300 mil mortes por ano. E como esse é um tipo de situação que pode ocorrer em qualquer hora e em qualquer lugar, Nivaldo ressalta que quanto mais rápido for o atendimento, maiores são as chances de dar certo: “É necessário fazer uma verdadeira corrente de sobrevivência, para que o indivíduo seja atendido com agilidade e da melhor maneira possível”. Ele destaca a importância do acesso a pelo menos um treinamento básico. “As chances aumentam muito quando as pessoas estão treinadas.”

O cardiologista traz um exemplo de sucesso ocorrido no Japão, onde há pessoas capacitadas para acompanhar, de bicicleta, as corridas de rua no país e prestar o atendimento emergencial inicial, fazendo massagem cardíaca e usando equipamentos como o desfibrilador. A iniciativa resultou em uma taxa de sobrevida de até 90% às vítimas de paradas cardiorrespiratórias.