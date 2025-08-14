Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é encontrada morta com sinais agressões físicas na Vila Laura

Vítima ainda não foi formalmente identificada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:25

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

O corpo de uma mulher foi encontrado, durante a manhã de desta quinta-feira (14), no bairro de Vila Laura, em Salvador. A vítima ainda não foi formalmente identificada pelas autoridades policiais. 

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia indicava que havia uma pessoa no chão e sem sinais vitais, na Rua Armando Tavares. Policiais da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local indicado e encontraram a vítima.

Leia mais

Imagem - Gari que ficou prensado em metrô de Salvador recebe alta da UTI

Gari que ficou prensado em metrô de Salvador recebe alta da UTI

Imagem - Médicos fazem carreata em Salvador contra fim de contratos CLT pelo governo estadual

Médicos fazem carreata em Salvador contra fim de contratos CLT pelo governo estadual

Imagem - ‘Não quero morrer’: Homem é baleado em assalto no Santo Antônio

‘Não quero morrer’: Homem é baleado em assalto no Santo Antônio

O corpo foi encontrado com sinais violência física, mas não teve identidade reconhecida pela Polícia Civil. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo. As investigações são conduzidas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) para apurar as circunstâncias do crime, bem como sua autoria e motivação.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Mais recentes

Imagem - Justiça ordena soltura de Nanan Premiações e investigados em esquema de rifas e lavagem de dinheiro

Justiça ordena soltura de Nanan Premiações e investigados em esquema de rifas e lavagem de dinheiro
Imagem - Almacen Pepe avisa clientes sobre pedido de recuperação judicial

Almacen Pepe avisa clientes sobre pedido de recuperação judicial
Imagem - Beatificação de agricultora que pode se tornar segunda santa baiana avança nesta sexta

Beatificação de agricultora que pode se tornar segunda santa baiana avança nesta sexta

MAIS LIDAS

Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
01

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
03

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador
04

Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador