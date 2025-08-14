SALVADOR

Mulher é encontrada morta com sinais agressões físicas na Vila Laura

Vítima ainda não foi formalmente identificada

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:25

Polícia Civil Crédito: Divulgação

O corpo de uma mulher foi encontrado, durante a manhã de desta quinta-feira (14), no bairro de Vila Laura, em Salvador. A vítima ainda não foi formalmente identificada pelas autoridades policiais.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia indicava que havia uma pessoa no chão e sem sinais vitais, na Rua Armando Tavares. Policiais da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local indicado e encontraram a vítima.

O corpo foi encontrado com sinais violência física, mas não teve identidade reconhecida pela Polícia Civil. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo. As investigações são conduzidas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) para apurar as circunstâncias do crime, bem como sua autoria e motivação.