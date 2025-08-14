Acesse sua conta
Gari que ficou prensado em metrô de Salvador recebe alta da UTI

José Cosme de Jesus Gonçalves teve a bacia, a bexiga e o reto perfurados após tentar atravessar plataforma

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 16:47

José Gonçalves ficou preso em plataforma
José Gonçalves ficou preso em plataforma Crédito: Reprodução

Após pouco mais de um mês internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), José Cosme de Jesus Gonçalves, gari que ficou prensado entre um trem e a plataforma em uma estação de metrô de Salvador, recebeu alta.

Ele estava na UTI do Hospital do Subúrbio desde 29 de junho, quando teve a bacia, a bexiga e o reto perfurados após tentar atravessar os trilhos para acessar a plataforma oposta. A família de José disse ao g1 que o quadro de saúde dele é estável.

Segundo os familiares, a vítima tomou a decisão porque estava atrasada para o trabalho. José Gonçalves é funcionário da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).

Relembre o caso

Segundo os familiares, a vítima tomou a decisão de atravessar os trilhos porque estava atrasado para o trabalho. José Gonçalves é funcionário da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).

Vídeos que circularamm pelas redes sociais mostram o homem preso entre o vagão e a plataforma. Outros passageiros tentaram socorrê-lo e puxar seus braços, mas as pernas estavam presas.

Em nota, a CCR Metrô Bahia, responsável pela gestão do modal, ressaltou a importância do cumprimento das medidas de segurança no sistema metroviário para evitar acidentes.

Os alertas incluem não acessar a via, aguardar o desembarque antes de entrar nos trens, respeitar a faixa amarela na plataforma e evitar distrações durante a espera pela chegada do trem.

