Gari que ficou prensado em metrô de Salvador recebe alta da UTI

Yan Inácio
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 16:47
Após pouco mais de um mês internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), José Cosme de Jesus Gonçalves, gari que ficou prensado entre um trem e a plataforma em uma estação de metrô de Salvador, recebeu alta.
Ele estava na UTI do Hospital do Subúrbio desde 29 de junho, quando teve a bacia, a bexiga e o reto perfurados após tentar atravessar os trilhos para acessar a plataforma oposta. A família de José disse ao g1 que o quadro de saúde dele é estável.
Segundo os familiares, a vítima tomou a decisão de atravessar os trilhos porque estava atrasado para o trabalho. José Gonçalves é funcionário da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).
Vídeos que circularamm pelas redes sociais mostram o homem preso entre o vagão e a plataforma. Outros passageiros tentaram socorrê-lo e puxar seus braços, mas as pernas estavam presas.
Em nota, a CCR Metrô Bahia, responsável pela gestão do modal, ressaltou a importância do cumprimento das medidas de segurança no sistema metroviário para evitar acidentes.
Os alertas incluem não acessar a via, aguardar o desembarque antes de entrar nos trens, respeitar a faixa amarela na plataforma e evitar distrações durante a espera pela chegada do trem.