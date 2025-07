ACIDENTE GRAVE

Homem prensado em metrô de Salvador está 'respondendo bem' aos remédios, diz família

Vítima deve passar por nova cirurgia

Esther Morais

Publicado em 1 de julho de 2025 às 08:03

José Gonçalves ficou preso em plataforma Crédito: Reprodução

O homem que ficou prensado entre um trem e uma plataforma na Estação Campinas, em Salvador, está respondendo bem aos remédios e deve passar por uma cirurgia na bacia em breve, segundo a família. >

José Gonçalves, de 34 anos, está sedado nesta terça-feira (1°) e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Subúrbio. Um novo boletim com atualizações do quadro de saúde vai ser divulgado por volta das 11h. >

Por conta do acidente, ele sofreu uma perfuração retal - ocorrência de um rasgo ou buraco na parede do reto -, outra na bexiga e fraturou o fêmur. Não há detalhes sobre a mobilidade do homem, cujas pernas ficaram presas na ferragem.>

"Estamos chocados, tristes com o acontecido. Quando a pessoa está doente, tudo bem, você já está preparado, mas saber de um ente querido dessa forma é terrível. Eu vi pela televisão. Todos estão comovidos", lamentou um familiar que pediu para não ser identificado. >

O parente, inclusive, informou que a família considera entrar na Justiça para acessar as imagens de segurança do momento do acidente. Eles querem a comprovação de que havia algum agente no local que pudesse evitar o acidente. >

Relembre o caso

O acidente ocorreu por volta das 9h, quando o homem tentou atravessar os trilhos para acessar a plataforma oposta. Ele é funcionário da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e estava a caminho do trabalho. >

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o homem preso entre o vagão e a plataforma. Outros passageiros tentaram socorrê-lo e puxar seus braços, mas as pernas estavam presas. >

Em nota, a CCR Metrô Bahia, responsável pela gestão do modal, ressaltou a importância do cumprimento das medidas de segurança no sistema metroviário para evitar acidentes.>

Os alertas incluem não acessar a via, aguardar o desembarque antes de entrar nos trens, respeitar a faixa amarela na plataforma e evitar distrações durante a espera pela chegada do trem.>