‘Não quero morrer’: Homem é baleado em assalto no Santo Antônio

Rapaz foi atingido na coxa e está internado

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:24

Homem é assaltado no Santo Antônio Crédito: Reprodução

Um homem foi baleado durante um assalto no bairro do Santo Antônio, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (14). Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que a vítima, que andava pela calçada com um celular na mão, é abordado por uma dupla de criminosos que passava em uma moto.

Toda a ação dura menos de 15 segundos. É possível ver nas filmagens o momento em que o homem está andando e é surpreendido pelos assaltantes. Um deles, que está na garupa da moto, aponta a arma para a vítima e ordena “Bora, bora, bora”, indicando o celular.

Assustado, o homem faz menção de entregar o aparelho, quando o assaltante na garupa já tenta arrancar da mão dele. Nesse momento, o motociclista acelera e a vítima resiste, segurando o celular. No mesmo instante, ele se desequilibra e cai.

Os disparos acontecem quando a vítima está no asfalto. O primeiro tiro não o atinge, mas ele rola no chão e é alvejado pelo segundo disparo, que o atinge na coxa. Em seguida, é possível ouvir quando ele grita. “Eu não quero morrer”.

Câmeras de segurança flagraram momento em que homem é baleado durante assalto no Santo Antônio

Homem estava andando tranquilamente no Santo Antônio antes de ser assaltado por Reprodução
Homem é abordado por dupla criminosa no Santo Antônio por Reprodução
Homem é abordado por dupla criminosa no Santo Antônio por Reprodução
Homem é abordado por dupla criminosa no Santo Antônio por Reprodução
Homem empurra o assaltante por Reprodução
Homem cai no chão enquanto tentava se desvencilhar de dupla criminosa no Santo Antônio por Reprodução
Homem cai no chão após tentar se desvencilhar de dupla criminosa no Santo Antônio por Reprodução
Homem é alvo de tiros durante assalto no Santo Antônio por Reprodução
Homem é alvo de tiros durante assalto no Santo Antônio por Reprodução
Vídeo mostra homem mancando após ser atingido com tiro na coxa por Reprodução
1 de 10
Homem estava andando tranquilamente no Santo Antônio antes de ser assaltado por Reprodução

Quando os assaltantes já estão longe, um transeunte aponta para a polícia e a vítima começa a gritar pelos policiais. Ele é orientado a sentar na calçada, enquanto aguarda por ajuda.

Procurada, a Polícia Militar disse que uma guarnição do 18º BPM foi acionada para verificar uma ocorrência de ferimento por arma de fogo no Santo Antônio Além do Carmo. “No local, um pessoa foi encontrada ao solo, ferida. A vítima foi socorrida ao HGE”, informou.

A vítima, que ainda não foi formalmente identificada, descreveu o ocorrido como um ato de terror. “Ele botou a arma no meu rosto. Quando eu percebi que ele ia atirar de qualquer forma, eu empurrei ele e saí rolando no chão. Quando ele começou a atirar, fiquei rolando para que não me atingisse na cabeça. Foi uma coisa horrível, terrível”, disse.

