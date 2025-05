SAÚDE

Ivete Sangalo surge em hospital e detalha exames: 'O assunto é sério’

Cantora compartilhou momento no hospital e reforçou importância dos exames preventivos após os 45 anos

Ivete Sangalo surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (5) ao compartilhar um vídeo direto de um hospital, onde realizou dois exames importantes: endoscopia e colonoscopia. Aos 52 anos, a cantora baiana reforçou a importância da prevenção e do cuidado com a saúde, especialmente após os 45 anos. >

No vídeo, a artista explicou de forma bem-humorada o processo de preparação para a colonoscopia — exame que investiga o intestino grosso — e a endoscopia, que analisa o trato gastrointestinal. Ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, ela relatou os efeitos do líquido laxante necessário antes do exame.>