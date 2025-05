NOVA TURNÊ

Bad Bunny anuncia show no Brasil em 2026: veja data, local e preços dos ingressos

Turnê “Most Wanted” também passa por Europa, Ásia e América do Norte

O astro porto-riquenho Bad Bunny confirmou nesta segunda-feira (5) que fará sua primeira apresentação no Brasil em 2026. O show da turnê mundial Most Wanted, baseada no álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, está marcado para o dia 20 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo. Esta será a única data no país durante o giro internacional. >

A venda de ingressos começa no dia 7 de maio com exclusividade para clientes Santander Private e Select. No dia 8, é a vez dos clientes Santander, e a venda geral abre no dia 9, pelo site www.ticketmaster.com.br ou na bilheteria do Estádio do Morumbis.>