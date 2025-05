CRIME

Mecânico é morto a tiros em perseguição na Avenida 29 de março

Vítima foi executada nas primeiras horas desta terça-feira (6)

Uma perseguição com tiros assustou quem estava na Avenida 29 de Março, em Salvador, na manhã desta segunda-feira. No caso, um homem identificado como Eric da Silva Santos, 21, estavam em uma moto quando tentava fugir de criminosos que atiraram contra ele na via. A vítima caiu da moto e acabou falecendo no local. >