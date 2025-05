SAÙDE

Pacientes passam até seis meses internados à espera de diálise ambulatorial na Bahia

Sociedade Brasileira de Nefrologia faz alerta de risco para pacientes

A espera por uma vaga de atendimento diálise ambulatorial na Bahia tem chegado a seis meses. Segundo a última atualização do Sistema Nacional de Circulação (Sisreg), na quarta-feira (30), 103 pacientes internados no estado aguardam transferência para uma das 42 unidades que oferecem o serviço. Atualmente, o tempo médio de espera é três meses, mas há pessoas na fila desde outubro do ano passado. >