'Ordem do Urso': facção sequestra e executa jovem em Candeias

Vítima foi encontrada em área de vegetação após crime

Um jovem identificado como Luan da Silva dias, 20 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde da quinta-feira (1º). A vítima foi encontrada no bairro da Urbis II após ser sequestrada por uma facção a mando de um traficante com atuação no bairro, como conta uma fonte policial consultada. >