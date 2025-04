CRIME

Homem morto no Largo da Dinha foi assassinado por comparsas de furtos no local

Suspeitos utilizaram garrafas e perseguiram a vítima

Wendel de Novais

Publicado em 30 de abril de 2025 às 14:10

Fabricio teria sido morto por comparsas em furtos Crédito: Reprodução

O homem que foi encontrado morto no Largo da Dinha, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, foi vítima de agressões feitas por comparsas que praticavam furtos no ponto turístico, de acordo com os primeiros passos da investigação. Identificada como Fabrício Silva Cruz, 23 anos, a vítima teria se desentendido com ao menos dois homens que o agrediram, de acordo com uma fonte policial. >

“Foram outros homens que praticam furtos e roubos que agrediram ele. A informação é que houve uma desavença entre eles ali, já que ele era uma pessoa reincidente na prática de furtos de celulares, por exemplo. Houve um desentendimento entre a vítima e os autores que levou a morte dele”, explica o policial, que prefere não se identificar ao conceder as informações sobre o crime. >

Suspeitos usaram garrafa para matar a vítima Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Inicialmente, Fabrício sofreu o primeiro golpe perto de um banco no largo. Após o início das agressões, a vítima tentou fugir, mas foi perseguida e agredida com uma garrafa de cerveja. Os golpes dados nele foram desferidos na região da cabeça e do pescoço. As marcas de sangue que ficaram no largo acompanham a trajetória feita pela vítima, que foi encontrada do lado de quiosque no local. >