Polícia investiga morte de jovem no Rio Vermelho como homicídio culposo

Baiano morava na Austrália e estava visitando família

Esther Morais

Publicado em 24 de abril de 2025 às 16:33

Diogo de Souza Andrade Crédito: Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte por atropelamento do jovem Diogo de Souza Andrade como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (24), mas a corporação ressaltou que trata-se de uma linha inicial. Os policiais estão buscando imagens de câmeras de videomonitoramento e coletando depoimentos de socorristas que atuaram na ocorrência e demais testemunhas para esclarecer as circunstâncias do crime.>

A investigação ganhou mais uma camada após uma testemunha contar que o estudante estava ferido quando foi encontrado. “(Ele) atravessou aquela rua ali, foi para o passeio, caiu. Ele estava se levantando, não conseguiu. E quando o Samu chegou, que o rapaz foi chamar ele, ele se assustou, ele segurou assim na blusa. Como que... Ele estava achando que iam atacar ele. Ele aí, fez assim com os braços, como quem diz, não me pegue, não me pegue”, disse à TV Bahia. Ela contou que o estudante estava com os pés e joelhos ralados, além de um corte na cabeça.>

O corpo de Diogo, que tinha 35 anos, estava desaparecido desde terça-feira (15). A família o identificou no Instituto Médico Legal (IML) no sábado (19). Natural de Acajutiba, no interior da Bahia, o estudante vivia na Austrália há oito anos, onde estudava língua inglesa, segundo a TV Bahia.>

Ele havia retornado para visitar familiares e renovar o visto. Ele foi visto por último foi nas imediações do Shopping Sumaré e do Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves. Após o desaparecimento, a família registrou um boletim de ocorrência e estava em buscas pelo estudante.>