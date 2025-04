CRIME

Vagas perigosas: quadrilha arromba carros em furtos no Rio Vermelho

Criminosos acabam presos com frequência, mas são reincidentes na prática criminosa

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2025 às 08:15

Criminosos arrombam carros para furtar itens Crédito: Reprodução

Estacionar o carro no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador, pode virar uma grande dor de cabeça. Enquanto o cidadão entra em um restaurante ou qualquer outro ponto comercial, uma quadrilha aproveita para arrombar e furtar itens no interior de veículos. O estacionamento da Praça Cláudio Fontenelle, em frente ao Teatro Sesi, é um dos pontos mais críticos para a ocorrência, colecionando casos em que até carros com alarme viram alvos. >

Em imagens enviadas à reportagem, é possível ver a ação rápida dos ladrões no estacionamento, que é localizado entre os largos de Santana e da Mariquita. Em um dos vídeos, nota-se um carro alarmando após ser arrombado, mas, em seguida, os donos do veículo percebem a situação, se aproximam rapidamente e desativam o alarme. Não é possível ver, no entanto, se os criminosos conseguiram furtar o carro ou se optam por fugir com a chegada dos proprietários. >

Em outra gravação, um dos suspeitos se aproxima, joga uma pedra na janela lateral de um carro e, mesmo com alarme disparando, retira o vidro quebrado e sobe no veículo para furtar objetos. O crime acontece em questão de segundos e o criminoso carrega os itens furtados em direção à praia. Uma moradora, que prefere não se identificar, reclama da recorrência do crime, “Infelizmente, é uma realidade nossa aqui. Em março, por exemplo, teve vários casos e sempre pelos mesmos criminosos”, conta. >

Um fonte policial com atuação na área confirma a reincidência dos crimes e destaca que uma quadrilha é responsável pelo problema. "A gente já prendeu esses caras mais de cinco vezes, com certeza. Só que é aquele processo: são presos na rua, mas saem na audiência de custódia. São quatro criminosos que fazem isso e já prendemos todos. No mês de março, fizeram isso quatro vezes e pegamos em todas porque há um sistema de câmeras monitorando em tempo real. Eles agem tanto no estacionamento do Sesi quanto perto do Largo da Mariquita, ali na Rua do Meio", explica a fonte, que prefere não se identificar. >

Ainda segundo o agente, os quatro não agem de forma isolada, mas organizados como um grupo criminoso que se especializou em furtos através de arrombamentos. "Os quatro atuam em conjunto. Às vezes, são dois deles e, em outras situações, são todos. Não registramos esse último da imagem [o vídeo enviado á reportagem], mas, até então, só teve crime do tipo em março, quando todos foram alcançados. Depois disso, eles deram uma sumida aqui da área. Só que sumiram sem ficar presos, o que faz que eles, uma hora ou outra, voltem a praticar o crime", completa o policial. >

Outro morador, que tem medo de dizer o nome e ser alvo dos bandidos, comenta que os principais alvos são veículos com itens visíveis através das janelas, mesmo do lado de fora. “Eles só arrombam os carros quando percebem que tem coisas que eles podem pegar e vender. Então, se tem algo nos bancos ou até no chão dos veículos que seja de valor, eles fazem isso. Por isso, prejudicam quem é vítima de duas maneiras: levando os seus pertences e quebrando o carro”, completa o residente. >