CRIME

Homem invade apartamento no Rio Vermelho e furta R$ 70 mil em joias e objetos

Suspeito escalou parede para entrar pelo acesso do fundo do prédio

Wendel de Novais

Publicado em 21 de abril de 2025 às 14:40

Criminoso furtou joias de caixas após invadir apto pela área externa Crédito: Reprodução

Um homem invadiu e furtou R$ 70 mil em joias e objetos de um apartamento no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, enquanto a família dormia. O suspeito teria escalado um paredão da parte dos fundos do prédio para conseguir acessar o apto pela área externa que tem teto aberto. Ao entrar no local, o criminoso furtou itens de um dos quartos enquanto a moradora e a sua filha de dois anos dormiam em outro. >

Só após a saída do suspeito, que levou joias e itens de grife, a mulher percebeu o crime e acionou o marido, que também mora no apartamento, mas estava fora por conta de um compromisso. Além do choque pela sensação de insegurança, o marido contou à reportagem que a família está assustada pelo fato do criminoso parecer saber onde estavam os itens valiosos no quarto em que entrou.>

“Eu estava fora e minha esposa levou a nossa filha de dois anos para dormir com ela, o que as salvou de algo pior. Esse homem entrou pela parte da área externa e foi direto no outro quarto. Ele mexeu justamente nas caixas onde estavam as coisas valiosas. Não precisou revirar nada e escolheu o que ia levar”, explica o proprietário do apto, que prefere não se identificar por medo.>

Homem não revirou o quarto e localizou itens de valor com facilidade Crédito: Reprodução

Ao todo, o prejuízo é estimado em R$ 70 mil, já que o suspeito levou diversas joias e itens de grife como óculos, por exemplo. Ao descrever a forma que o suspeito entrou no apartamento, o proprietário destaca que o modus operandi do criminoso foi de alguém que sabia exatamente onde estava entrando e o que procurava no local.>

“Ele chegou pelos fundos, subiu um paredão que dá acesso ao telhado e pulou para a área externa do apartamento. Da rua, não dá para ver essa área. Ele não acertou na loteria, sabia o que estava fazendo. Tanto que foi direto no quarto onde estavam as joias e não se ocupou de levar outras coisas da casa”, conta o proprietário, que ainda está assustado com o crime.>

Suspeito escalou paredão para chegar na parte de trás do apartamento Crédito: Reprodução