CRIME ORGANIZADO

CV na Dinha: facção faz pichações para demarcar território no Rio Vermelho

Organização criminosa tenta superar repressão policial para tráfico no local

Wendel de Novais

Publicado em 29 de abril de 2025 às 10:02

Facção fez pichação para marcar território em largo turístico Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

O Largo de Santana, mais conhecido como Largo da Dinha, amanheceu nesta terça-feira (29) com uma inscrição que chamou a atenção de quem passava pelo local. Em uma das placas de publicidade próximas aos bares, foi pichada a sigla do Comando Vermelho (CV). A marca que é, geralmente, um sinal da presença da facção, é recente, de acordo com fonte policial consultada pela reportagem. >

A pichação, inclusive, mostra uma tentativa da facção de estabelecer atuação no ponto turístico. “Essa marca aí é nova, deve ter sido feita de ontem para hoje, mas as facções atuam em todos os lugares e o Nordeste de Amaralina, que tem atuação do Comando Vermelho, está próximo do Rio Vermelho”, explica a fonte, que prefere não se identificar. >

Marca foi feita de segunda para terça Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

A sigla, no entanto, não representa a presença robusta da facção no local, mas um ato isolado de algum integrante do grupo criminoso. “Deve ter alguém vendendo droga aí que pode ser um integrante dessa facção, mas a gente reprime com muita veemência e essa marca será a apagada. Isso deve ter sido de ontem para hoje, porque não estava aí ontem”, completa o policial. >